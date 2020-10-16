OKULLARDA HİJYEN DENETİMİ YAPILDI

Covid-19 sebebiyle uzun zamandan beri eğitim öğretime ara veren okullarda önce ana okulu ve birinci sınıflarla şimdide 2. 3. 4. 8. ve 12. sınıflarla Eğitim Öğretime başladı.Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca İlçemizdeki okullarda Covid-19 sebebiyle alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Sınıfları gezerek öğrencilere, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı ve eğtim hayatlarında başarılar diledi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN