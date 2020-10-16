Nalbant “Emlakçı l ı k Faaliyetlerinde Yeni Dönem Başlıyor”

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant emlakçılık faaliyetlerinde yeni dönem başlıyor dierek açıklamalarda bulundu.Nalbant açıklamasında• “Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik değişikliği ile

1- Yetki belgesi olmadan emlakçılık faaliyetleri yapılamayacak.

2-Emlak alım satımına aracılıkta %4 olan hizmet bedeli üst sınırı ile kiralamaya aracılıkta bir aylık kira bedeli olarak uygulanan hizmet bedeli üst sınırı etkin şekilde denetlenecek ve vatandaştan bu sınırların üzerinde hizmet bedeli tahsil eden emlakçılara idari yaptırım uygulanacak.

3- En az 100 saatlik mesleki eğitim almayanlar ve mesleki deneyime sahip olmayanlar emlak işletmesi açamayacak.

4-Yetki belgesine sahip olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak.

5- Taşınmaz ilanlarında tüketicileri yanıltıcı hiçbir bilgiye yer verilmeyecek.”bilgisini verdi. Haber:Seda LİMAN ZENGİN