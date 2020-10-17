AK Parti İl Başkanı Naim Makas: “Her fırsatta Atatürk’ün ismi üzerinden siyaset yapanları kamuoyunun takdirine bırakıyorum”

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural’ın Canan Kaftancıoğlu’na ziyaretini sosyal medyada paylaşımı üzerine, “Sayın CHP İl Başkanı, partisinin kurucusu Atatürk’ün adını zikretmekten dahi imtina eden İstanbul İl Başkanı’nı ziyaret etmiş ve bunu sosyal medya hesabından paylaşmış! Her fırsatta Atatürk’ün ismi üzerinden siyaset yaparak, oy devşirmeye çalışanları kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas yaptığı yazılı açıklamada AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği ülkenin ve milletin değerlerine sahip çıkan bir anlayışla gece gündüz demeden, gönül seferberliği ile çalıştıklarını ifade etti. Ancak bu süreçte Çanakkale’de yaşananları hayretle karşıladıklarını da belirten Makas, şunları söyledi: “CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural, Atatürk’ün ismini söylememeyi tercih ettiğini açıkça söyleyen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu ziyaret etmiş ve bu ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşmış. Bugüne kadar ne bir şehit ailemizi ne de bir gazimizi ziyaret eden Sayın Ural’ın, partisinin kurucusu Atatürk’ün adını zikretmekten imtina eden İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ziyaretini, övgü dolu sözlerle paylaşmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Kendisi bu ziyaretten gurur duyuyor olabilir ama inanıyorum ki ‘Şehitler Diyarı’ Çanakkale’deki hemşehrilerim, her fırsatta Atatürk’ün ismi üzerinden siyaset yapanları gördükçe, vicdanlarında buna göre muhakeme edeceklerdir”