DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla tüm yurtta koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.Çanakkale’de de vaka sayılarındaki artışı nedeniyle Cuma akşamı ilçemizde kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kolluk görevlileri ile birlikte ilçemizde toplu taşıma araçları, lokantalar, kafeler, restoranlar, yaşam alanları, okul çevrelerindeki yerler ve servisler denetlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 denetimlerine ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderildi.

Genelgede, salgınla mücadelede içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması ve vali/kaymakamlar koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin, salgınla mücadelede başarı açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca bugüne kadar sahada yapılan ve kamuoyunda görünürlüğü yüksek olan denetim faaliyetlerinin toplumda hastalığa karşı bilinç oluşturulması ve tedbirlere uymayanlara yaptırım uygulanmasının salgınla mücadeleye önemli katkı sunduğu ifade edilen genelgede, denetimlerin kapsamıyla ilgili bilgilere yer verildi

İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü denetim esnasında kafelerde gençleri sosyal mesafeye dikkat ederek oturmalarını,maske takmalarına özen göstermeleri konusunda sıklıkla uyardı.Aynı zaman da kafelerin girişlerindeki dezenfektan maddelerinin kapı girişlerine koyulması konusunda uyarılarda bulundular.İşletmeciler, denetim esnasında dezenfektan ürünlerinin bulundurulması,hijyen, maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarıldı.Aksi takdirde para ve hapis cezalarınında verileceği belirtildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN