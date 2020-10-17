İSKENDEROĞLU “GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ TOPLUM DEMEK”

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan yardımcısı Jülide İskenderoğlu, 6. Olağan Lapseki Kadın Kolları Kongresine katıldı. Kongrede konuşan İskenderoğlu, “Dün kenara atılan kadınlar, bugün hem ülke yöneten hem ülkenin inşasında söz sahibi kadınlar oldu” dedi.AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 6. Olağan Lapseki Kadın Kolları Kongresinde yaptığı konuşmada, kadınların siyasette çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. AK Partide Kadın Kollarının büyük önemi olduğunu vurgulayan İskenderoğlu, “AK Parti bir dava hareketi. AK Parti’de kadının gücü, nezaketi, zarafeti, aslında yaptığımız siyasete de yansıyor. Bunu Cumhur ittifakında Belediye seçimlerinde bir kez daha gördük. Hep birlikte omuz omuza verdik ve şükürler olsun ki Lapseki’de yüzde 56 oy aldık. Bunun sebebi, bizler omuz omuza yürüyen kadın siyasetçileriz. Allah razı olsun ki, ‘Benim iki ardımda yürü’ diyen değil, ‘Benimle beraber omuz omuza yürü’ diye bir lidere sahibiz. Bu sebeple biz kapıları çalarız, hasta varsa gireriz, onun derdiyle dertleniriz. Çünkü biz anneyiz. Bizim vicdanımız, farklı bir bakış açımız var. O yüzdendir ki, Belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla, il başkanımızla milletvekillerimizle omuz omuza yürüyecek kadın siyasetçilere ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Selma Başkanımın izinde kadın hareketi devam edecek. O yüzdendir ki AK Parti bayrağını Belediye Meclislerinde, İl Genel Meclisinde dalgalandırıyorsak, bugün de TBMM’de 54 kadın milletvekiliyle dalgalandırmaya devam ediyoruz. 54 kadın Milletvekilinin 46 tanesi Kadın kolları teşkilatımızdan geliyor. Biz aslında siyaset üreten, siyasetçi yetiştiren bir fabrika gibi olduk. Evlere gidiyorsunuz, yaşlılarımızın hayır duasını alıyorsunuz ya, garibanın tarhanası yokken evinizdeki tarhanayı onunla paylaşıyorsunuz ya, Allah yaptığınız işinde bereketini artırıyor. Eğer Cumhurbaşkanımız bugün Azerbaycan’da yaşanan bu adice saldırıya ‘Dur’ diyebiliyorsa, Ermenistan’a ‘Sen ne yapıyorsun?’ diyebiliyorsa, Suriye’ye deki zulme ‘dur’ diyebiliyorsa, bugün İHA’larımız SİHA’larımızı konuşuyorsak, evlatlarımızı artık şehit olmadan ülkemizi koruyabiliyorsak bilin ki sizlerin aldığı hayır dualar sayesinde” dedi.

Bu kongrelerin bir bayrak yarışı olduğunu da hatırlatan İskenderoğlu, “Hepimiz görevlerimizi yapıyoruz. Önceki arkadaşlarımızın bize bıraktığı görevlerimizi yapıyoruz, biz de görevlerimizi bırakıyoruz ama AK Partili olmayı asla bırakmıyoruz. Gönlümüzdeki AK Parti sevdasını asla bırakmıyoruz. Cumhurbaşkanımızın izinden gitmeyi asla bırakmıyoruz. Biz şuna inanıyoruz; Eğer sizler bir nefer olarak gece gündüz evlerin kapısını çalarsanız, sokaklarda dolaşırsanız, eğer sizler Genel Merkezimizin gönderdiği kitapları okur, yapılan çalışmalardan bilgi sahibi olarak bu bilgileri vatandaşımıza doğru anlatabilirseniz emin olun ki bu partide olmayacak, Cumhur ittifakına destek vermeyecek hiç kimse yok. Çünkü biz bu ülkenin bekası için çalışıyoruz. Biz bu ülkenin bayrağını daha yukarıda dalgalandırmak için çalışıyoruz. Fatih gemisi için Oruç reis için çalışıyoruz. AR-GE yatırımları yapıyoruz. Kız çocuklarımız mühendis olsunlar, bu köprüyü yapsınlar diye çalışıyoruz. Bugün 350 tane kadın mühendisimizin orada çalıştığını biliyor musunuz? O kadar büyük bir gurur ki, dün kenara atılan kadınlar, bugün hem ülke yöneten hem ülkenin inşasında söz sahibi kadınlar oldu. Tabi ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği bu ülkeyi daha ileri götürerek. Çok kıymetli Cumhurbaşkanımızın izinde yola devam ederek bayrağımızı dalgalandıracağız. Biz de bunun sözünü veriyoruz. Güçlü kadın, güçlü toplum demek. Sizler bu evlatlarımızı yarına taşıyan, onları yetiştiren annelersiniz. O yüzden daha güçlü olmalıyız ki, toplumun temelini anneler sağlar. Ailenin çimentosu annelerdir, kadınlardır. Siyasette de kadın kolları çok güçlü olmalı. Kadınların işi zor siyasette. Aynı evdeki gibi” diye konuştu.

Haber Merkezi