İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU TOPLANDI

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Kılınçkaya Başkanlığında toplandı. Ülkemizde koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izalasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile birlikte değerlendirilmesi ve sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanmış ve salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulamasına dair TAKİP, DENETİM, UYARI ekseninde mevcut durumu analiz ederek, alınan tedbirler ile yürütülen faaliyetleri değerlendirerek karara bağlandı..Haber: Caner AKŞİT