AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkanı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ortak bir mesaj yayınladı.

Muhtarlık müessesinin, toplumsal hayatın yapı taşlarından biri olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Devletin yereldeki en önemli temsilcilerinden olan muhtarlarımız, devletimiz ve milletimiz arasında bir köprü vazifesi görüyor. Kamu hizmetlerimizin vatandaşlarımıza doğru ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasında muhtarlarımızın payı büyük.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinin başından bu yana muhtarlarımız, özellikle yaşlılarımıza ve salgına yakalananlara verilen hizmetlerin ulaştırılmasında ilgili kurumlarımızla birlikte aktif rol üstleniyorlar. Bu süreçte muhtarlarımızın özverili çalışmaları ve destekleri son derece kıymetli. Önümüzde seçimsiz geçecek 3 yıl kesintisiz bir hizmet dönemi var. Bu süreçte muhtarlarımızla güçlü bir koordinasyon içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu duygularla Çanakkaleli muhtarlarımız başta olmak üzere, tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyoruz.” şeklinde konuştu.