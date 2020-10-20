SÜRÜCÜ MUHTARLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü 19 Ekim Muhtarlar Gününde ilçemiz iskele meydanında düzenlenen çelenk törenine katılarak.Muhtarların gününü kutladı.Sürücü mesajında; “Devletimizi temsil ve milletimize hizmet noktasında önemli görevler üstlenen; mahalle ve köylerimizin seçilmiş temsilcileri kıymetli muhtarlarımız gününüz kutlu olsun.”diyerek mesajını iletti.

Haber: Hilal GEZER