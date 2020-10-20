Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü 19 Ekim Muhtarlar Gününde ilçemiz iskele meydanında düzenlenen çelenk törenine katılarak.Muhtarların gününü kutladı.Sürücü mesajında; “Devletimizi temsil ve milletimize hizmet noktasında önemli görevler üstlenen; mahalle ve köylerimizin seçilmiş temsilcileri kıymetli muhtarlarımız gününüz kutlu olsun.”diyerek mesajını iletti.
Haber: Hilal GEZER
SÜRÜCÜ MUHTARLAR GÜNÜNÜ KUTLADI
Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü 19 Ekim Muhtarlar Gününde ilçemiz iskele meydanında düzenlenen çelenk törenine katılarak.Muhtarların gününü kutladı.Sürücü mesajında; “Devletimizi temsil ve milletimize hizmet noktasında önemli görevler üstlenen; mahalle ve köylerimizin seçilmiş temsilcileri kıymetli muhtarlarımız gününüz kutlu olsun.”diyerek mesajını iletti.