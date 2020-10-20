MHP İL BAŞKANI YILDIRIM GÜVEN TAZELEDİ

MHP 13.İl Kongresini Çanakkale İçdaş Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi.Kongreye İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz,İzmirMilletvekili Hasan Kalyoncu,Ankara Milletvekili Kadir Şekerci ve MYK Üyesi Ferhat Çakıroğlu’nun başkanlık ettiği kongrede Ali Tuğrul Yıldırım tek liste olarak çıktığı kongrede bütün delegelerin oyunu alarak yeniden il başkanlığına seçildi.

İlçemiz MHP Yöneticilerinin de yoğun katılım gösterdiği kongrede il başkanı Alı Tuğrul Yıldırım “Bugün gerçekleştirdiğimiz 13.kongremize katılım sğlayan bütün ülküdaşlarıma teşekkür ediyorum.Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri utandırmasın inşallah.MHP sancağını daha yükseklere taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.Allah yar ve yardımcımız olsun.”NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE”dedi ve herkese teşekkür etti.Haber: Ali GEZE