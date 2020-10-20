KAYMAKAM KILINÇKAYA MUHTARLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Kaymakam Hakan Kılınçkaya , 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Gelibolu Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ergül ve beraberinde Hocahamza Mahallesi Muhtarı Fatma Tarım, Burhanlı Köyü Muhtarı Sezer Danabaş, Karainebeyli Köyü Muhtarı Ali Yıldırım, Kavakköy Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Ağırman’ı makamında kabul etti.

Muhtarlık teşkilatının yerel demokrasinin en önemli taşlarından biri olduğunu belirten Kılınçkaya, “Devletimizin hizmetlerinin yerine getirilmesinde büyük katkı sunan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü, en içten dileklerimle kutluyor; tüm köy ve mahalle muhtarlarımıza başarılı, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.” dedi.

Haber: Ali GEZER