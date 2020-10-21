Özacar ve Kılınçkaya Muhtarlarla Biraraya Geldi

Muhtarlar Günü dolayısıyla her yıl ilçe merkezi, beldeler ve köylerimizde görev yapan muhtarlarla yapılan yemekli toplantı bu yıl Covid-19 nedeniyle AKM’de salon toplantısı olarak gerçekleştirildi. Kaymakam Kılınçkaya ve Belediye Başkanı Özacar, muhtarlarla soru cevap şeklinde değerlendirmede bulunuldu.

Toplantıda Özacar muhtarlara,su borçları ve katı atık ile ilgili değerlendirilmelerde bulundu.

Toplantıya Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı Mustafa Özacar,İl Genel Meclis Üyeleri, Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ergül ve köy muhtarları katıldı.Haber:Seda LİMAN ZENGİN