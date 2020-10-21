Ak Parti İlçe Kadın Kollarından Sosyal Yardım

Gelibolu Ak Parti Kadın kolları Gazi Süleyman Paşa mahalle muhtarı İbrahim Çelik ilçemizde yaşayan engelli bir vatandaş için tekerlekli sandalye rica etti. Ak Parti Kadın kolları da muhtarı İbrahim Çelik’in isteğini yerine getirerek, vatandaşın sandalyesine kavuşturdu.Ak Parti İlçe Kadın Kolları bu mutluluğu paylaşmak istediklerini belirttiler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN