GÜNCEL HABERLER 

ÖZACAR ÖLÜMÜNÜN 21.YILINDA AHMET TANER KIŞLALI’YI ANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar ölümünün 21.yılında gazeteci yazar Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı’yı andı.Özacar; “21 yıl önce karanlık güçler tarafından katledilen Cunhuriyet devrimlerinin yılmaz savunucusu, bilim insanı gazeteci yazar, akademisyen Prof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı aramızdan ayrılışının yıldönümünde saygıyla anıyoruz.”dedi.
AHMET TANER KIŞLALI KİMDİR?
Ahmet Taner Kışlalı, Ziraat bankası veznedarı Hüsnü Bey ile Kilis Kemaliye İlkokulu öğretmeni Lütfiye Hanım’ın oğludur. 10 Temmuz 1939 doğumlu olan Kışlalı ilk ve orta okulu Kilis’te, liseyi ise İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesi’nde okumuştur. Liseden mezuniyeti sonrası Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kazanan Ahmet Taner Kışlalı öğrenciliği sırasında Yeni Gün gazetesinde spor muhabirliği de yapmış ayrıca 1962-63 yıllarında gazetenin yazı işleri müdürlüğü görevinde de bulunmuştur.
Haber: Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

ÇİN’DEN GELEN TURİSTLERE SAĞLIK KONTROLÜ İSTENİYOR

buyukzafer 0

Taşkan’a Geliboluspor Forması Hediye Edildi

buyukzafer 0

Gelibolu Sosyal Yardımlaşma Vakfında Seçimler Yenilendi

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.