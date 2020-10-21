ÖZACAR ÖLÜMÜNÜN 21.YILINDA AHMET TANER KIŞLALI’YI ANDI

Özacar ölümünün 21.yılında gazeteci yazar Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı’yı andı.Özacar; “21 yıl önce karanlık güçler tarafından katledilen Cunhuriyet devrimlerinin yılmaz savunucusu, bilim insanı gazeteci yazar, akademisyen Prof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı aramızdan ayrılışının yıldönümünde saygıyla anıyoruz.”dedi.

AHMET TANER KIŞLALI KİMDİR?

Ahmet Taner Kışlalı, Ziraat bankası veznedarı Hüsnü Bey ile Kilis Kemaliye İlkokulu öğretmeni Lütfiye Hanım’ın oğludur. 10 Temmuz 1939 doğumlu olan Kışlalı ilk ve orta okulu Kilis’te, liseyi ise İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesi’nde okumuştur. Liseden mezuniyeti sonrası Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kazanan Ahmet Taner Kışlalı öğrenciliği sırasında Yeni Gün gazetesinde spor muhabirliği de yapmış ayrıca 1962-63 yıllarında gazetenin yazı işleri müdürlüğü görevinde de bulunmuştur.

Haber: Caner AKŞİT