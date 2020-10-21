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GELİBOLU SANAYİ SİTESİNDEN BASIN BİLDİRİSİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Sanayi Sitesi Başkanı A.Tamer Altunay basın açıklamasında bulundu.Altunay açıklamasında•“Gelibolu sanayi sitesinin 2. bölüm yapılaşma alanındaki yollarımızın alt yapı çalışmaları bitmiş, 2 ay önce yağmur suyu kanalları ve yol çalışmaları Belediye Başkanlığımız tarafından başlatılmıştır.Bu süreç içerisinde bölgedeki yollardan yüzlerce kamyon, ham toprak kazılarak yerine sağlam malzeme çekilmiştir. Site yolları ağır ve tonajlı taşıtların girdiği alan olduğundan, yol yapım süreci daha hassas ve yavaş sürmektedir. Durum böyle olunca yapım süreci içerisinde yağan yağışlar nedeniyle o bölgedeki esnafımız ve sitemize hizmet almaya gelen müşterilerimiz olumsuz etkilenmektedir.
Sonuç olarak Belediyemiz yol yapım çalışmalarına başlamış, en kısa sürede bu bölgedeki yol sorun çözülecektir. Konuyu kamuoyuna saygıyla bildiririz.”açıklamarında bulundu.Haber: Ali GEZER

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