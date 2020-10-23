Özacar’ın Birlik Başkanlığını yürüttüğü Gökbüet Barajı Su Birliği adına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın makamında Tekirdağ merkez ilçe Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in de katıldığı toplantıda, yürütülen ve sorumluluk alanında bulunan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.
Haber: Caner AKŞİT
GÖKBÜET BARAJI SU BİRLİĞİ TAKİRDAĞ’DA BULUŞTU
Özacar’ın Birlik Başkanlığını yürüttüğü Gökbüet Barajı Su Birliği adına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın makamında Tekirdağ merkez ilçe Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in de katıldığı toplantıda, yürütülen ve sorumluluk alanında bulunan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.