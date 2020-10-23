GÜNCEL HABERLER 

GÖKBÜET BARAJI SU BİRLİĞİ TAKİRDAĞ’DA BULUŞTU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

 Özacar’ın Birlik Başkanlığını yürüttüğü Gökbüet Barajı Su Birliği adına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın makamında Tekirdağ merkez ilçe Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in de katıldığı toplantıda, yürütülen ve sorumluluk alanında bulunan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.
Haber: Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

“Duvarlar ve Köprüler” Proje Tanıtım Toplantısı Yapıldı

buyukzafer 0

Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü’ye Hayırlı Olsun Ziyaretleri

buyukzafer 0

NEDEN BU YOL YAPILMIYOR?

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.