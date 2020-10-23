Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant Motor Yağı Değişim Yapan Esnafı uyardı.Nalbant uyasısında; Motor yağı değişimi yapan esnafımızın dikkatine :
İzin belgesi almak için öncelikli ilk adım
1) İnternet üzerinden ,Entegre Çevre Bilgi Sistemine kayıt yapılacak
Kayıt oluşturulduktan sonra
* vergi levhası
* işyeri açma ruhsatı
* tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası
( özel sigorta şirketleri yapmaktadır.)
* sicil gazetesi
Entegre çevre bilgi sistemine kayıt yapıldıktan sonra bu evrakları tamamlayıp Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne 01.01.2021 tarihine kadar teslim etmeniz gerekmektedir.”diyerek uyarıda bulundu.Haber:Ali GEZER
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nalbant’tan Esnafa Uyarı
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant Motor Yağı Değişim Yapan Esnafı uyardı.Nalbant uyasısında; Motor yağı değişimi yapan esnafımızın dikkatine :