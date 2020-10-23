Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nalbant’tan Esnafa Uyarı

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant Motor Yağı Değişim Yapan Esnafı uyardı.Nalbant uyasısında; Motor yağı değişimi yapan esnafımızın dikkatine :

İzin belgesi almak için öncelikli ilk adım

1) İnternet üzerinden ,Entegre Çevre Bilgi Sistemine kayıt yapılacak

Kayıt oluşturulduktan sonra

* vergi levhası

* işyeri açma ruhsatı

* tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası

( özel sigorta şirketleri yapmaktadır.)

* sicil gazetesi

Entegre çevre bilgi sistemine kayıt yapıldıktan sonra bu evrakları tamamlayıp Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne 01.01.2021 tarihine kadar teslim etmeniz gerekmektedir.”diyerek uyarıda bulundu.Haber:Ali GEZER