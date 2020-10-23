GÜNCEL HABERLER 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nalbant’tan Esnafa Uyarı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant Motor Yağı Değişim Yapan Esnafı uyardı.Nalbant uyasısında; Motor yağı değişimi yapan esnafımızın dikkatine :
İzin belgesi almak için öncelikli ilk adım
1) İnternet üzerinden ,Entegre Çevre Bilgi Sistemine kayıt yapılacak
Kayıt oluşturulduktan sonra
* vergi levhası
* işyeri açma ruhsatı
* tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası
( özel sigorta şirketleri yapmaktadır.)
* sicil gazetesi
Entegre çevre bilgi sistemine kayıt yapıldıktan sonra bu evrakları tamamlayıp Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne 01.01.2021 tarihine kadar teslim etmeniz gerekmektedir.”diyerek uyarıda bulundu.Haber:Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Özacar 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü Kutladı

buyukzafer 0

GELİBOLU MÜFTÜLÜĞÜNDEN İDLİB İÇİN YARDIM KAMPANYASI

buyukzafer 0

Nalbant Ahilik Haftasını Kutladı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.