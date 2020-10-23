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Antremanlar Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Devam Ediyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir Covid-19 tedbirlerine uygun olarak antrenmanların devam ettiğini dile getirdi.Özdemir; “
Sporda Kovid-19 bulaşma riskini değerlendiren henüz bilimsel bir çalışma yoktur. Kovid-19 konusunda bilgi ve koşullar sürekli değişkenlik göstermektedir.Her gün kendilerine verilen programı bireysel olarak uygulayan sporcular, antrenmanlarını sürdürüyor.”dedi.Haber: Caner AKŞİT

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