PTT 180 yaşında

1840 yılında kurulan Posta , Telefon, Telgraf İşletmesi (PTT) bugün 180. yılını kutlamanın onurunu yaşıyor.

180.yıl kutlamaları tüm il ve ilçe teşkilatlarında değişik etkinliklerle kutlandı.Pandemi nedeniyle her kutlamada olduğu gibi 180.yıl kutlamalarında da, kutlamalar en küçük düzeyde yapıldı.

İlçemizde PTT Müdürü Abdullah Büyükaslan beraberindeki PTT çalışanları, arkadaşları Deniz Kaya,Esma Kabakoğlu ve Serhat Sünbül ile birlikte Kaymakam Kılınçkaya’yı ziyaret ederek Gelibolu’daki çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundular.

PTT’nin yoğun hizmetler verdiğini aldıkları şikayetlerden sadece dağıtım noksanlığı bulunduğunu, dğıtımda en az 2 dağıtıcıya daha ihtiyaç olduğunu dile getiren Büyükaslan vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek için aralıksız çalışıyoruz.”dedi.Haber: Recep Yüzüak