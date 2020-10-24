Gelecek Partisi Gelibolu’da Geleceğini Garantiledi

İlçemizde bir zamanlar ANAP İlçe Başkanlığı yapan Ahmet Tarıman’ın kızı Aysun Tarıman ,Çanakkale Gelecek Partisi İl Başkanlığı (Eski Ak Parti İl Başkanı)Yeşim Karadağ tarafından Gelibolu İlçe Başkanı olarak atandı.

Gelibolu’da bu atamadan sonra konuşan siyasiler;

“Gelecek Partisi, Gelibolu’da Aysun Tarıman’la Çanakkale’deki geleceğini garantiledi.”dediler.

Bazı siyasilerde,Gelibolu’da ilk yapılacak seçimlerde Gelecek Partisi’nin birinci parti olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haber: Caner AKŞİT