Ulubay Ölüm Yıldönümde Anıldı

İlimizin başarılı iş adamlarından, ilçemizde yaşayan Av.Kamil Ulubay ölümünün 3.yıl dönümünde de ilçemizdeki Gazi Süleyman Paşa Cami’nde dün adına okunan Kur’an ve Mevlid-i Şerif ile anılarak, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

AV.KAMİL ULUBAY KİMDİR?

1965 yılından beri ilçemizde avukatlık ve iş adamı olarak yaşamını sürdürdü. 1969 ve 1973 seçimlerinden sonra iki dönem ilçemizde Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği yapan Av. Kamil Ulubay 1977 yılında Çardak-Lapseki arasında Soğuk Hava Deposu kurarak iş hayatına atılmış daha sonra da kısa sürede 15 yıl sonra yurt dışına donmuş meyve-sebze ihracatına başlamıştı.

Kısa sürede iş yerinin kapasitesini arttırarak 500 bin tonluk donmuş ve muhafaza soğuk hava depoları yapan Ulubay Türkiye’nin yurt dışına donmuş sebze ve meyve ihracatı yapan en büyük firmanın sahibiydi.

Defalarca, ihracat ödülleri alan Ulubay, yıllık ortalama dış ülkelere 200-300 bin ton donmuş sebze ve meyve ihraç ederken iç piyasaya da bir o kadar ton meyve sebze veriyordu.Haber: Ali GEZER