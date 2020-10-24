Palamut Fiyatlarını Artırdı

Sezonun ilk günlerinde bolca avlanan palamut fiyatları 20 TL’ye kadar yükseldi.

1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağının bitmesiyle birlikte, balıkçılar ağlarını denize bırakmaya devam ediyor. Son günlerde Marmara Bölgesinde bolluk yaşanan ve 10 liraya satılan palamut fiyatı, denizdeki fırtına nedeniyle arttı. İlçemizdeki balıkçıların denize açılamaması nedeniyle sınırlı avlanan palamut tezgahlarda 20 TL’ye satılmaya başlandı.