Gelibolu Cumhuriyet Bayramı’na Hazır

Gelibolu Belediyesi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 97.yaıldönümünde ilçemizin dört bir yanını Türk Bayrakları ve Atatürk resimlerinden oluşan görsellerle donattıldı. Gelibolu Cumhuriyet Bayramını coşku ile kutlamaya hazır.

Gelibolu Belediyesi, Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü kutlayacağımız 29 Ekim tarihi öncesinde Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk Meydanı başta olmak üzere tüm ana arterleri Atatürk resimleri ve Türk Bayraklarından oluşan görsellerle donattı.Orta refüjlerde bulunan aydınlatma direklerinin tamamını bayraklarla donatan Gelibolu Belediyesi, Atatürk Meydanı’ndan başlayarak tüm ana arterleri Atatürk resimleri ve Türk Bayrakları ile süsledi. Yine bu yıl döner kavşak noktalarında da sıralı üçgen flamalarla farklı bir görsellik yaratıldı.