ÇAN’A DEV KAMU KAMPÜSÜ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çan ilçesine yapılacak, yeni Hükümet Konağı’nın ve Emniyet Müdürlüğü binasının olacağı proje hakkında açıklamalarda bulundu.

“Çan’a içinde çok sayıda kamu kurumunun hizmet vereceği dev bir kampüs kazandırıyoruz.” diyen Turan, “Çanakkale’mizde yenilenmeyen kamu binası, yenilenmeyen okul bırakmayacağız demiştik. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tutuyoruz. Kadim ilçemiz Çan’ın tarihine ve siluetine yakışır modern bir kampüsün yapımına başlıyoruz.” dedi.

En kısa zamanda Çan Hükümet Konağı’nın ve Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının yapımına başlanacağını ifade eden Turan; “Eski Hükümet ve Emniyet Müdürlüğü binalarının yıkım ihalesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştı, yıkımı tamamlandı. Yeni yapılacak hizmet binası toplam 6500 m2 alana sahip. 5000 m2’si Hükümet Konağı, 1500 m2’si ise Emniyet Müdürlüğü olarak kullanılacak. Projeyle ilgili mimari, statik, elektrik, mekanik, zemin etüt projeleri ve yaklaşık maliyet hazırlandı. Hazırlanan projeler İçişleri Bakanlığı’mız tarafından incelenerek onaylandı. 3 milyon TL’yi aşkın ödenek de çıktı. Modern, donanımlı kamu kampüsümüzün şimdiden sanayi ve termal turizm kenti Çan’ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte tüm ilçelerimizin her alanda kalkınması ve gelişmesi için titizlikle çalışmaya devam edeceğiz.”

Yeni yapılacak projede; Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Nüfus Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Yazı İşleri, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Vergi Dairesi binaları yer alacak.