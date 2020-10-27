Oyuncu Burak Hakkı Ürün Hasadına Başladı

İlçemize bağlı Güneyli köyünde, 12 yıl önce satın aldığı 22 dönüm arazide, hayalini kurduğu ceviz bahçesini kuran oyuncu Burak Hakkı (48), ürün hasadına başladı. İstanbul’un stresli yaşamından Saros Körfezi’ndeki köy yaşamına döndüğünü ve bunu herkesin yapabileceğini insanların sadece ne istediğine karar vermesi gerektiğini belirten Hakkı, “İnsan şehre dönmek istemiyor açıkçası. Dolayısıyla da bu tür köy hayatının ne kadar gerekli ve güzel olduğu, böyle salgın dönemlerinde anlaşılıyor” dedi.Güneyli köyünde annesi Gülsüm Hakkı Engin ile 22 dönüm büyüklüğündeki ceviz bahçelerinin içinde bulunan köy evlerinde yaşayan oyuncu Burak Hakkı, buradaki yaşamını anlattı.Bir ceviz bahçesi kurma hayalini 12 yıl önce anne ve babasının destekleriyle gerçekleştirdiğini söyleyen Burak Hakkı, 800 ceviz ağacından tonlarca ceviz hasat etti. Sabahın erken saatlerinde kalkarak ceviz bahçesinde çalışmaya başladığını belirten Hakkı, yorucu olmasına karşın tarım yaparken ve burada yaşarken kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.

800 CEVİZ AĞACI VAR

Güneyli köyünde, ailesinin bir yazlığı bulunduğunu ve 30 yıldan fazla süredir burada olduklarını belirten Burak Hakkı, “Annem ve babam yazları Güneyli köyündeki yazlıklarına geliyorlardı. 2008 yılında oğlum Rüzgar doğduğu zaman onun için bir şey yapmak istedik. Burası bomboş bir tarlaydı ve 12 yıl önce satın aldık. Ondan sonra burayı işlemeye başladık. Benim bir ceviz hayalim vardı. Ceviz bahçesi kurmak istiyordum ve o zaman başladık.”dedi.

Haber:Caner AKŞİT