Özacar’dan Beşiktaş Belediye Başkanına Geçmiş Olsun Mesajı

Özacar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini paylaştı.Özacar

“Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Belediye Başkanı değerli kardeşimiz Rıza Akpolat’ın bu süreci atlatarak biran önce sağlıklı bir şekilde görevinin başına dönmesini diliyorum.”dedi.

Haber: Hilal GEZER