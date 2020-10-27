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Özacar’dan Beşiktaş Belediye Başkanına Geçmiş Olsun Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini paylaştı.Özacar
“Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Belediye Başkanı değerli kardeşimiz Rıza Akpolat’ın bu süreci atlatarak biran önce sağlıklı bir şekilde görevinin başına dönmesini diliyorum.”dedi.
Haber: Hilal GEZER

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