AK PARTİ İLÇE BAŞKANI SERHAD SÜRÜCÜ ‘DEN MEVLİT KANDİLİ MESAJI

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü Mevlit Kandili nedeniyle mesaj yayınladı.Sürücü mesajında “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)’in dünyaya teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid Kandilini idrak etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Cehalete karşı hakikatin ve selim kalp ile akletmenin temsilcisi olarak gönderilen Peygamberimiz, kötülüğe karşı iyiliğin, zulme karşı adaletin, şirke karşı tevhidin, fitne ve fesada karşı âlemlerin Rab’bi olan Allah’a teslimiyetin timsali olmuştur.

İyilik ve doğruluk adına örnek alınabilecek ne varsa herkesin onun hayatında bulabileceği yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)’in doğum günü olan Mevlit Kandil’ini kutluyor, bu mübarek gecenin feyiz ve bereketinin, tüm Gelibolulu hemşerilerimize, ülkemize ve İslam Alemi’ne hayırlar getirmesini diliyorum.”mesajını iletti.Haber: Hilal GEZER