CHP İLÇE BAŞKANI PARLAK’IN MEVLİT KANDİLİ MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı İsmail Parlak, Mevlit Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.Parlak mesajında şu ifadelere yer verdi; “İnsanlığa yön gösterici olarak gönderilen, rahmet ve merhametin temsilcisi son Peygamber Hz.Muhammet (s.a.v) in düyamıza teşrifini idrak ettiğimiz Mevlit Kandili’ni kutluyoruz. Peygamber efendimizi anlamak,sadece onun doğumundan haberdar olmak değildir. Aynı zamanda onun ışığını yansıtan merhamet, af,sabır ,adalet bütün insanlık için sevgi ve barış kavramlarını kendi dünyamızda taşımaktır. Bugün bizimde içinde bulunduğumuz coğrafyada din ve mezhep ayrılıkları gözeterek akıtılan kardeşkanının durması için Hz.Muhammed (s.a.v.) ‘in yolunu takip etmek ve onu örnek almak yeterli olacaktır.Dünya’da yeniden barış,bereket, rahmet ve merhamet duygularının egemen olması dileğiylebütün İslam aleminin ve tüm hemşerilerimin Mevlit Kandilini kutlarım.”mesajını iletti.Haber: Seda LİMAN ZENGİN