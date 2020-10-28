MHP İLÇE BAŞKANI BÜYÜKZÖNGÜR’DEN MEVLİT KANDİLİ MESAJI

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.Büyükzöngür mesajında; “Kuran-ı Kerim’in beşeriyete sunduğu rahmet yüklü mesajları ve bunu insanlığa tebliğ eden Peygamberimizi anlamaya, anlatmaya ve daha iyi tanıtmaya vesile olacak böylesi bir günde Ülkemizden başlayarak tüm İslam coğrafyasında ve tüm dünyada şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzur ikliminin hâkim olması dileklerimizle, Türk-İslam Âleminin, değerli Gelibolulu halkının mübarek Mevlid Kandilini tebrik eder, bu kutlu gün ve gecelerin hayırlar getirmesini yüce Mevla’dan niyaz ederiz.”dedi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN