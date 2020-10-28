KAYMAKAM HAKAN KILINÇKAYA’ NIN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA MESAJI

Kaymakam Hakan Kılınçkaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili mesaj yayınladı.Kılınçkaya mesajında; “Milletimizin, bağımsızlığını ve istiklalini korumak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün önderliğinde topyekun mücadele sonucunda elde ettiği büyük ve emsalsiz zaferin taçlandırılması sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 97. Yıldönümünü, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını’ nın gölgesinde; büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından tehdit oluşturan Koronavirüs salgının’ ın oluşturduğu riski, yönetme adına alınan tedbirlere, önlemlere uyulması büyük önem taşımaktadır.

Eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, turizmden altyapıya kadar her alanda önemli atılımlar gerçekleştirerek, Ülkemizin uluslararası alanda bir güç haline gelmesi yolunda da büyük aşamalar meydana edilmiştir. Bunun neticesinde Türkiye Cumhuriyeti bugün; köklü, büyük ve güçlü bir devlet olarak dünya milletler ailesinin saygın bir üyesi haline gelmiş ve gelişmeye devam etmektedir.

Yüce Milletimiz, büyük zorluklar neticesinde kazanılarak kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ ni, huzur ve refah içerisinde yarınlara ulaştırmak için el birliği ile çalışmaya devam ederek geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve kararlılığı içerisindedir.

Büyük bir coşku ve sevinç içerisinde olduğumuz bu mutlu günde, başta millet olarak çok şey borçlu olduğumuz, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere bu aziz vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükûnunu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek Şehitlik mertebesine ulaşan bütün Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor ve manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz.

Ülkemizin her köşesinde görev alan bütün polis, jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına görevlerinde üstün başarılar diliyorum.Tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”dedi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN