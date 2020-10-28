ÇELENK SUNMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gelibolu’da ilk program 2.Kolordu Karargahı önünde düzenlendi.

Atatürk anıtına Kaymakam Hakan Kılınçkaya ,2.Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bayramı ile ilgili tek bir kelime kullanılmaması ve bu törene katılanların bayramlarının kutlanılmaması katılanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Haber: Caner AKŞİT