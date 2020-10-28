Gelibolu Belediyesi bağımsızlığımızın simgesi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere en büyük armağanı olan 29 Ekim ‘de Cumhuriyet konvoyunda buluşacak ve bayrak hediye edecek.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda saat: 16:30’da ilçemiz Kuşçular Parkı önünde toplanarak Cumhuriyet konvoyu oluşturulacaktır.Hareket saati 17:00’dedir.
Haber: Ali GEZER
Cumhuriyet Konvoyu Yapılacak
Gelibolu Belediyesi bağımsızlığımızın simgesi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere en büyük armağanı olan 29 Ekim ‘de Cumhuriyet konvoyunda buluşacak ve bayrak hediye edecek.