Cumhuriyet Konvoyu Yapılacak

Gelibolu Belediyesi bağımsızlığımızın simgesi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere en büyük armağanı olan 29 Ekim ‘de Cumhuriyet konvoyunda buluşacak ve bayrak hediye edecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda saat: 16:30’da ilçemiz Kuşçular Parkı önünde toplanarak Cumhuriyet konvoyu oluşturulacaktır.Hareket saati 17:00’dedir.

Haber: Ali GEZER