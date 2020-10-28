TURAN “CUMHURİYET, CUMHURLA 100. YILINA KOŞUYOR”

“Hayatta olabileceğiniz n güzel yer bir duanın içinde yer almaktır.”diyorlar ya; gönüllerde ve dualarda olmak en büyük ümidimiz..Mevlit Kandiliniz kutlu olsun…

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent TURAN

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

“Cumhuriyeti geleceğe güçlü bir şekilde taşımak en büyük görevimiz.” diyen Turan, “Cumhuriyet; cumhurla, milli iradenin ışığıyla 100. yılına koşuyor. Destansı bir direniş ve mücadele sonucunda Cumhuriyet kurularak egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilan edildi. Koruyup yüceltmek, güçlü bir demokrasiyle taçlandırmak görevimiz.” dedi.

Turan sözlerini şöyle sürdürdü; “97. yıl dönümüne şahitlik ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak ve uluslararası alanda demokrasisiyle rol model haline getirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Kadim tarihimizden aldığımız güçle, Türkiye’yi her alanda büyütmek, daha müreffeh kılmak, ecdadımızın emanetini daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak en büyük gayemiz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor; Çanakkaleli hemşehrilerimizin ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.”