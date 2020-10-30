29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Tebrikat Töreni Düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Covid-19’dan dolayı Hükümet Konağında gerçekleştirilen tebrikat töreninde, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve 2.Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz protokol üyeleri tebrikleri kabul etti.Tebriklerden sonra Kaymakam Hakan Kılınçkaya bir konuşma gerçekleştirdi.Kılınçkaya konuşmasında; “Milletimizin bağımsızlığını ve istikbalini korumak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk öndeliğinde topyekün mücadele sonucunda elde ettiği büyük ve emsalsiz zaferin taçlandırılması sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü tüm dünya etkisi altında olan koranavirüs salgının gölgesinde büyük bir coşku ve gurula kutluyoruz.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından tehdit oluşturan koranavirüs salgının oluşturduğu riski yürütme adına alınan tedbirlere, önlemlere uyulması büyük önem arztmektedir.

Eğitimden, sağlığa, tarımdan, sanayiye, turizmden alt yapıya kadar her alanda önemli atılımlar gerçekleştirilerek, ülkemizin uluslararası alanda büyük aşamalar meydana gelmektedir.Bunun neticesinde Türkiye Cumhuriyeti bugün köklü, büyük ve güçlü bir devlet olarak Dünya milletler ailesinin saygın bir üyesi haline gelmiş ve gelişmeye devam eden bir ülkedir.Yüce milletimiz büyük zorluklar neticesinde kazanılarak, kendisine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin huzur ve rafah içerisinde yarınlara ulaştırmak için el birliği ile çalışmaya devam ederek, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve kararlılığı içerisindedir.

Büyük bir coşku ve sevinç içerisinde bulunduğumuz bu mutlu günde başta millet olarak çok şeye borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu aziz vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükununu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek, şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor ve manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz.Ülkemizin her köşesinde görev alan tüm polis,jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına görevlerinde üstün başarılar diliyorum.Tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”diyerek konuşmalarını tamamlandı.

Tebrikat törenine Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 2.Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz,İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü,İlçe Emniye Müdürü Tahir Karaca,Belediye Başkanvekili Selçuk Bartan,askeri erkan, İl Genel Meclis Üyeleri,Siyasi Parti temsilcileri, Oda Başkanları katıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN