Millet İttifakından Alternatif Çelenk Sunma Töreni

CHP ,İYİ Parti ve Demokrat Parti İlçe Başkanlığı ilçemiz iskele meydanı Atatürk Anıtı’nda alternatif çelenk sunma töreni gerçekleştirdi.Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşımız okundu.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak günün anlam ve önemini bildiren bir konuşma gerçekleştridi.Parlak konuşmasında; “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı milli mücadele sonrasında, zorlu ve meşakkatli yollardan geçerek 29 Ekim 1923 tarihinde “Türk Milletinin karakterine ve adaletine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.”diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmen kurulduğu tarihtir.Ulu Önder Atatürk , diğer bayramlar gibi bu bayramda gelecek nesillere bir miras olarak bırakılmıştır.

Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır.97 yıl önce bugün yakılan meşaledir.Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi.Nene Hatunların, sütçü imamların.Hasan Tahsinlerin sesidir Cumhuriyet.

Cumhuriyet laikliktir, din temiz duygular içinde kalbimizde yaşasın diye.Kimse kirli siyasete alet etmesin diye kurulmuştur Cumhuriyet.Cumhuriyet bir halkın özlemidir.Artık savaşlardan yorulmuş, yoksul ve viran kalmış ülkesinde yurtta barış dünyada barıştır Cumhuriyet.

Cumhuriyet emektir alın terinden akan.Namusuyla kazançtır hiç kimseye el açmadan.Bu yüzden yüzlerce fabrika kurulmuştur ülkemizde dört yandan.Cumhuriyet demir ağlarıdır, bütün ülke kalmasın diye.Cumhuriyet bağımsız bir ülkedir.Devrimlerdir Atatürk’ün gösterdiği yoldan ilerleyen.Cumhuriyet ilimdir, fendir.Bu yüzden Atatürk bir gün söylediklerim bilime aykırı düşerse bilimi seçin der.

Ben Atatürk’ü sevmeyenleri hiç ama hiç sevmiyorum.O sadece bir insan değildir bizim için.

Bir ilkedir, bir idealdir, bir rejimdir,bir ülkedir.

Özgürlüktür,bağımsızlıktır,medeniyettir.Biz hepsine birden “ATATÜRK” diyoruz.

Bugün ülkemiz ağır bir ekonomik buhran ve derin bir siyasal ve toplumsal kriz içinde hızla çöküşe gitmektedir.

Şu an ülkemiz 5 temel sorunla karşı karşıyadır.

1-Demokrasi sadece kağıt üstünde kalmıştır.

2-Ekonomik bağımsızlık tehlike altındadır.

3- Dış politikada, egemen güçlerin taleplerine boyun eğen bir Türkiye profili ortaya çıkmıştır.

4-Sürekli değişen eğitim politikalarıyla, Türkiye bilgi çağından koparılmıştır.

5-Etnik kimlik, yaşam tarzı ve inanç eksenli siyasetle toplumsal barışımız derin yara almıştır.

31 Mart’ta güzel ülkemize Baharı getirdik,şimdi sıra Baharımızı yaza çevirmektir.”diyerek sözlerine son verdi.

Alternatif çelenk sunma törenine Belediye Başkanı Mustafa Özacar, CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İYİ Parti ve Demokrat Parti İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP İlçe Kadın Kolları ve çok sayıda partili katıldı. Haber: Ali GEZER