Cumhuriyet Konvoyu Coşkusu

Gelibolu Cumhuriyet Bayramı’nı Cumhuriyet Konvoyu coşkusuyla kutladı.

İlçemiz Kuşçular Parkı önünden hareket eden Cumhuriyet Konvoyu yoğun bir katılım ile başlatıldı.

İlçemizin tüm mahalleleri, tüm caddelerinden ve sokaklarından karış karış dolaşarak bayramlarını kutlayan Özacar konvoy sonunu yine Kuşçular Parkı önünde bitirerek, günün anlam ve öneminin belirten bir konuşma gerçekleştirdi.Özacar konuşmasında; “Çok büyük anlamlı bir gün, çok doğru bir tarih sürecinde çok büyük bir mücadele sonucunda kazanılmış çok şanlı zaferleri elde etmiş.Bu süre içerisinde çok bedeller ödemiş,birulusun temsilcileriyiz biz.Bizler tam 97 yıl önce bu şanlı zaferler sonrası başımıza taç diye diktiğimiz bizim çağdaş, demokrat, laik bir hukuk devleti adına diktiğimiz bir simge var Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale’de başlayan,simgesel ayağa kalkış, diriliş , varoluş mücadelesinin ilk tohumlarının atıldığı onurlu, gururlu, şerefiyle bizlere bahşedilmeye çalışıldığı bir noktadan geliyoruz.Tarihe adını altın harflerle yazdırmış,”Çanakkale Geçilmez”dedirtmiş. Gelibolu Savaşları’nın başlangıç yerinde ,bu kutsal vatan topraklarının tam üzerindeyiz .Bizler bütün ülkemizde olduğu gibi bunu çok daha derinden hisseden bir neslin evlatlarıyız.

1915’ten bu topraklarda yaşayan bir mücadele 1922 yılından İzmir’in kurtuluşuna değin, süren bir mücadele ve tüm ulusa bağımsızlık, onurlu yaşama hakkı elde eden bir mücadele sonucu oluşan , ümmet bilincinde ulus bilincinde , evrimleşen bir ulusun evlatlarıyız.Bu mücadele sonunda, bizim hakettiğimiz yönetim biçimidir.Ulu önder derki “hak edenlere , hak ettikleri verilmelidir.” Bizler insanca,onuruyla, şerefiyle,haysiyetiyle yaşama biçimine erişmiş bir toplumuz hak ettiği yönetim biçimi CUMHURİYET’tir.” diyerek Cumhuriyet Konvoyu konuşmasını sonlandırdı.

Haber.Seda LİMAN ZENGİN