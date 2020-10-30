İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.Karaca mesajında; “Cumhuriyetimizin 97. Yıldönümünü kutluyor olmanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde, tarihte eşine az rastlanır bir destanla kurulan Cumhuriyetimiz; savaştan çıkmış, yokluklar içindeki bir milletin, bağımsızlığı uğruna var olma mücadelesinin en güzel neticesidir. Büyük fedakârlık ve mücadele ile kurduğumuz Cumhuriyet sayesindedir ki, bugün tam bağımsız büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz.

Milletimiz var olsun. Devletimiz payidar olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun”açıklamalarında bulundu.

Haber: Hilal GEZER