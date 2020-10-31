Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası duyurusuna göre kobilere destek paketi geliyor.

Açıklamaya göre; “Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon TL’ye kadar olan firmalar yararlanabiliyor.1 Milyon TL’nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 Bin TL ‘ye kadar limit açılan kredide, 1 Milyon TL ile 3 Milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise 100 Bin TL olacak.

Bu amaçla firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10’u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90’lık kısmı ise işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 3. kişilere ve satıcılara havale- EFT- ve kurumsal kart üzerinden ödenecektir.”şeklinde açıklamada bulunuldu.

Haber: Caner AKŞİT