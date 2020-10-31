İzmir’de 6,6 büyüklüğünde deprem! İlçemizde de Hissedildi

İzmir’deki depremde 4 can kaybı

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yardım ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor.

AFAD, merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan depremin büyüklüğünü 6,6 olarak açıkladı. Açıklamada depremin TSİ 14.51’de meydana geldiği belirtildi.Yerin 16,54 kilometre derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir’in Seferihisar ilçesine uzaklığının 17,26 kilometre olduğunu belirten AFAD, Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir ve Aydın başta olmak üzere depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmalarının devam ettiğini ve TSK’nın da havadan tarama çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

AFAD, ilk bilgilere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin de yaralandığını bildirdi. Çok sayıda binanın yıkılmasına ya da hasar görmesine neden olan depremin yol açtığı hasarın boyutu ise henüz bilinmiyor. Deprem Seferihisar’da deniz taşmasına yol açarken, sokaklar sular altında kaldı.

İzmir’deki depremin ardından bölgedeki hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulunan AFAD, Twitter hesabından yaptığı açıklamada deprem sonrası arama kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin bölgeye ivedilikle gönderildiğini, çevre illerden gelen personel ve araçların da destek amacıyla bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

“Enkaz altında kalanlar var”

Enkaz altında kalan vatandaşlar olduğunu duyuran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla bir Afet Koordinasyon Merkezi kurulduğunu belirtti. Kurum, “İnşallah hızlı bir şekilde enkaz altında kalan vatandaşımızı, enkaz çalışması yapıp yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde seferber olacağız. Tüm İzmirimize, tüm Türkiyemize geçmiş olsun” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak “Can ve mal kaybının olmamasını umut ediyorum. Gelişmeleri takip ediyoruz. Afet ekiplerimiz hazır” ifadelerini kullandı.

Geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik” açıklamasını yaptı.

Deprem Türkiye’de çok sayıda ilde ve Yunanistan’da da hissedildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığının açıklamasında “İki Bakan ihtiyaç olması halinde karşılıklı yardım ve desteğe hazır oldukları ve temasta kalacakları hususunda teyidleşmişlerdir” denildi.Deprem ilçemizde de hissedilerek, büyük panik yarattı.Vatandaşlar panik halinde sokaklara akın etti.

Haber Merkezi