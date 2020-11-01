Oltacıların Hafta Sonu Keyfi

İlçemizde güzel havayı ve hafta sonunu fırsat bilen oltacılar, sahile akın etti.Yağışlı geçen haftanın ardından ilçemizde hafta sonu güneşli havayı fırsat bilerek soluğu sahilde alan vatandaşlar, olta ile balık tutmanın keyfini çıkardı. Güzel ve güneşli bir hafta sonunun yaşandığı ilçemizde çoluk çocuk sahillere akın eden vatandaşların bir kısmı sahilde yürüyüş yaparken, birçok balık tutkunu amatör oltacı da güzel havanın tadını oltalarını doldurarak çıkardılar.Fırsat buldukça sürekli sahile balık tutmaya geldiğini belirten Ramazan Ak isimli vatandaş, “Yıllardır fırsat buldukça balık tutmaya geliyorum sahile. Kendi çapımızda bir şeyler tutmaya çalışıyoruz. Oltacılık benim için hobi. Burada hem balık tutmanın keyfini yaşıyorum hem de denizden taze balık yemenin keyfini yaşıyorum” dedi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN