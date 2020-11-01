Tezgahlarda oyuncu değişikliği!

İlçemizde palamudun ardından beklenen hamsinin kilosu tezgahlarda 20 liradan satılıyor.

Saros’da bu sezon bol miktarda avlanan palamut, yerini çinekop ve hamsiye bırakmaya hazırlanıyor.

Saros Bölgesinde tutulan balıklar, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Palamudun ardından tezgahlarda hamsiyi beklediklerini belirten balıkçı tezgahtarları “Bu sene sezon, bol palamutla başladı. Vatandaşların palamuda ilgisi devam ediyor. Boyuna göre uskumru 20, sardalye balığı 15 liradan satıyoruz. Peşinden hamsi sezonu geliyor. Onun da kilosu 20 liradan satılıyor. Havaların soğuması ve bollaşması ile fiyatı düşer. Vatandaş bu sene bol bol balık yiyecek” diye konuştu..

Haber:Caner AKŞİT