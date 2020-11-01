Karainebeyli Köy Kahvesi Restorasyonunda Sona Yaklaşıldı

Kaymakam Hakan kılınçkaya ve Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Karainebeyli Köy Kayvesi restorasyon çalışmalarını birlikte yerinde inceledi.

Sürücü “130 yılı aşkın geçmişiyle tarihimize ışık tutan Karainebeyli Köy Kahvemizin aslına uygun olarak yapımına devam edilen ve sona yaklaşılan restorasyon çalışmalarını Sn Kaymakamımız Hakan Kılınçkaya ve Muhtarımız Ali Yıldırım ile birlikte yerinde inceledik

2019 yılında yerel seçimlerin öncesinde gündeme alınan ve aynı yıl içerisinde ihalesi yapılarak yapımına başlanan Köy Kahvemizin Restorasyonunda emeği geçen Başta Grup Başkanvekilimiz Sn. Bülent Turan, Millet Vekilimiz Sn. Jülide İskenderoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sn. Abdullah Köklü, Kaymakamımız Sn. Hakan Kılınçkaya ve önceki dönem muhtarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz”sözlerini ifade ettti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN