Hedef İnşaat’tan Yapı Laboratuvarı

İlçemizde 10 yılda 400 kişiye ev ve işyeri sahibi yapan Hedef İnşaat; 2020 programı çalışmaları içinde, iki önemli hizmet üretti.İlçemizdeki beton santrallerinin azalması üzerine “Gelibolu Beton Santrali” ni kurarak inşaatçilere Yüksek kaliteli beton üretimine başladı.

2020’nin 2nci altı ayında da yine inşaat firmalarının büyük sıkıntı çektikleri YAPI LABORATUVARI sıra beklemelerine son verdirmek amacıyla; en son teknoloji ile donanımlı GELİBOLU YAPI LABORATUVARI ilçemiz Küçük Sanayi Sitesi’nde açarak halkımızın hizmetine sundu.

Geçtiğimiz cumartesi günü kalabalık bir katılımla açılışı yapılan YAPI LABORATUVARI’nın açılışına Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü,CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, Sanayi Sitesi Başkanı Tamer Altunay ile Hedef İnşaat sahibi Mahmut YILMAZ birlikte açtılar.

Açılışta Kaymakam Kılınçkaya, deprem bölgesi ülkemizde bu tür laboratuvarların önemine değinen bir konuşma yaptı.

Haber: Ali GEZER