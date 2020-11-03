Sütlüce Köyü’nde Killit Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Başladı

İlçemize bağlı Sütlüce Köyü’nde kilit parke taşı döşeme çalışmaları başladı.Ak parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü çalışmaları yerinde inceledi.Sürücü; “Muhtarımızın talebi doğrultusunda Sütlüce Köyümüzün köy içi yollarının daha sağlıklı ve kullanılabilir olması ve modern yaşam alanı oluşturması için ilk etapta 2 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmaları başladı.Muhtarımıza ve köylülerimize hayırlı olsun.”diyerek açıklamalarda bulundu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN