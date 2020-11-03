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Sütlüce Köyü’nde Killit Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Başladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Sütlüce Köyü’nde kilit parke taşı döşeme çalışmaları başladı.Ak parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü çalışmaları yerinde inceledi.Sürücü; “Muhtarımızın talebi doğrultusunda Sütlüce Köyümüzün köy içi yollarının daha sağlıklı ve kullanılabilir olması ve modern yaşam alanı oluşturması için ilk etapta 2 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmaları başladı.Muhtarımıza ve köylülerimize hayırlı olsun.”diyerek açıklamalarda bulundu.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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