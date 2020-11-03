GÜNCEL HABERLER 

Özacar Kepez’de Örgüt İçi İletişim Etkinliğine Katıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar hafta sonu Kepeze Turhan Mildon Kültür Merkerzi’nde düzenlenen örgüt içi iletişim etkinliğine katıldı.CHP İlçe örgütününde katıldığı iletişim etkinliğinde ,CHP Çanakkale İl Başkanlığının, düzenlediği açılış konuşmasını Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’in yaptığı ve Murat Karayalçın ile Arzu Kihtir’in konuşmacı olarak bilgilendirdiği örgüt içi iletişim etkinliğine katıldı.
Haber: Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

CHP İlçe Başkanlığı İtfaiye Haftasını Kutladı

buyukzafer 0

Kale Burcu İç Liman S.O.S Veriyor

buyukzafer 0

2. KOLORDU KOMUTANI TÜMGENARAL MUSTAFA OĞUZ KAYMAKAM KILINÇKAYA’YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.