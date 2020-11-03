Özacar Kepez’de Örgüt İçi İletişim Etkinliğine Katıldı

Özacar hafta sonu Kepeze Turhan Mildon Kültür Merkerzi’nde düzenlenen örgüt içi iletişim etkinliğine katıldı.CHP İlçe örgütününde katıldığı iletişim etkinliğinde ,CHP Çanakkale İl Başkanlığının, düzenlediği açılış konuşmasını Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’in yaptığı ve Murat Karayalçın ile Arzu Kihtir’in konuşmacı olarak bilgilendirdiği örgüt içi iletişim etkinliğine katıldı.

Haber: Caner AKŞİT