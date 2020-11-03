İZMİR DEPREMİ GELİBOLU’YA DERS OLSUN!

İlçemizde meydana gelebilecek olası bir depremde acılar yaşamak istemiyorsak…?

Derhal apartman yöneticileri; YAPI KONTROL İSTESİN.

Gelibolu için bir önemli yatırımla ayağımıza kadar gelen YAPI LABROTUVARINI fırsat bilerek kuşku duyduğumuz apartmanlarımızı, sanayi sitesindeki YAPI KONTROL LABORATUVARına test ettirebilirsiniz.

Sadece yeni yapılmış binaların kontrollerini değil, eski yapılmış apartmanlarınızında emarını çektirerek, beton ve demir örneklerini ölçüterek huzurlu bir yaşama kavuşabilirsiniz.

Tüm apartman yöneticilerine sesleniyoruz.!Eğer binalarınızda huzur içinde oturmak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayınız.Kolon ve kirişlerinizdeki betonu, içindeki demirlerin değerlerini ölçtürünüz, görüntülü emarlarını çektiriniz.Ayrıca zemin etütlerini yaptırarak binalarımızın olası bir depremde 2-3 kat toprağa gömülüp, gömülmeyeceğimizi de öğreniniz.Gelibolu’nun hem Büyükçekmece, hem Marmara Ereğlisi, hem Şarköy, hemde Saros kırıklarında meydana gelebilecek 6.5 üzeri depremlerden çok önemli ölçüde etkileneceğini unutmayınız.

Deprem öldürmez,binalar öldürür.Bunu unutmayarak olası depremlere karşı hazırlanma zamanıdır beyler…! Haber : Recep YÜZÜAK