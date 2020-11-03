Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Milletvekili Prof.Dr.Burhan Kuzu vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.Sürücü mesajında; “22, 23, 24 ve 26’ncı dönem milletvekilimiz ve partimizin kurucularından Prof. Dr. Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmiştir.
Merhum hocamıza Allah’tan rahmet; kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz.”sözlerini ifade etti.
Sürücü’den Başsağlığı Mesajı
Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Milletvekili Prof.Dr.Burhan Kuzu vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.Sürücü mesajında; “22, 23, 24 ve 26’ncı dönem milletvekilimiz ve partimizin kurucularından Prof. Dr. Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmiştir.