Sürücü’den Başsağlığı Mesajı

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Milletvekili Prof.Dr.Burhan Kuzu vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.Sürücü mesajında; “22, 23, 24 ve 26’ncı dönem milletvekilimiz ve partimizin kurucularından Prof. Dr. Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmiştir.

Merhum hocamıza Allah’tan rahmet; kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz.”sözlerini ifade etti.