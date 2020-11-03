GÜNCEL HABERLER 

Sürücü’den Başsağlığı Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Milletvekili Prof.Dr.Burhan Kuzu vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.Sürücü mesajında; “22, 23, 24 ve 26’ncı dönem milletvekilimiz ve partimizin kurucularından Prof. Dr. Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmiştir.
Merhum hocamıza Allah’tan rahmet; kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz.”sözlerini ifade etti.

Bunları da sevebilirsiniz

Turan “Gelibolu Yol Projesinin Önemli Bir Kısmı Tamamlandı”

buyukzafer 0

MEB’den, Lise Son Sınıf Öğrencilerine Müjde

buyukzafer 0

Özacar Güneyli’deki Yazlıkçı Sitelerin Su Sorununa Son Verdi

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.