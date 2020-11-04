Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü’nün 18. Yıl Mesajı

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü 18.yıl mesajı yayınladı.Sürücü mesajında;Millete hizmet yolunda, 18 Yıl önce, 3 Kasım2002 ‘de Türk demokrasi tarihinde çok önemli bir dönemin başlangıcı ve milletimizin büyük teveccühü ile Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 18 yıl geride kaldı.

Millete hizmette 18. yılımızda bizlere daima sahip çıkan aziz milletimize teşekkür borçluyuz…

Liderimizle, ilk günkü aşkla ve heyecanla nice yıllara…”mesajını iletti. Haber: Caner AKŞİT