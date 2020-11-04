ÖZACAR “GELİBOLUDAKİ DEPREME DAYANIKSIZ BİNALAR TESPİT EDİLECEK”

Gelibolu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısını dün gerçekleştirdi.Mecliste ilk gündem konusu İzmir depremi ve ilçemizden İzmir Büyükşehir Belediyesine yapılacak yardımların bugün gönderileceği konusu ve en önemliside ilçemizde bulunan depreme dayanıksız binaların tespit ettirilip, bu binaların ilgili kuruluşlarca gereğinin yapılması kararının alınmasıydı.Konu hakkında Özacar; “Bizlerde Gelibolu Belediyesi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne belirlemiş olduğumuz öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda Gelibolu Belediyesi olarak yarın aracımızı yola çıkartacağız.Bizlerde Gelibolu Halkı olarak Türkiye’nin neresinde bir felaket yaşanırsa ,yaşansın bir ve bütünlük içerisinde, elimizin erdiği, gücümüzün yettiği oranda oraya katkı sağlamaya çalışacağız.Tüm bu yaşananları en kısa zamanda diliyoruz ki atlatırız.Bir yandan deprem felaketi bir yandan korona felaketi bütün bunların yanında, yepyeni umutlar ve bu umutlara ulaşmak için güçlü bir dayanışmaya ihtiyacımız var.Biz bunları yapıyoruz ve yapmaktanda keyif alıyoruz.Bizleri ayakta tutan en büyük unsur bu dayanışma olgusu.Özellikle deprem esnasında 90 saat sonra iki küçük yavrumuz hayata geliyorsa demekki yaşamdan hiçbir zaman umut kesilmiyor,umut hiçbir zaman bitmiyor , yaşama umudumuz her zaman var.İnşallah tüm bu yaşananları atlatacağız, yepyeni bir ufka doğru tekrar hep birlikte yol alacağız.

Deprem yaşamın bir gerçeği ,depremle birlikte yaşamayı öğreneceğiz.Gerekli tedbirleri de alacağız.Önümüzdeki günlerde depremle ilgili neler yapacağız çeşitli kurumlara ileteceğiz ancak bizlerde belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışacağız.Bunlardan bir tanesi de ilgili kişilere, kuruluşlara,uzmanlarla konuşup, anlatmak.Gelibolu’daki tüm yapı sorununu gözden geçirip, bu konu hakkında hatalı olan, kötü durumda olan binaların raporlarını ilgili kurumlara vereceğiz.Gerekli tedbirlerin alınmasını söyleyeceğiz.Hem bina sahiplerine, hemde gerekli kurumlara bunu ileteceğiz bunlardan da herkesi haberdar edeceğiz.Tahmin ediyorum önümüzdeki bir kaç ay içerisinde bu çalışmalara geçeceğiz.Sadece 6.9 şiddetinde Sisam açıklarında olan bir depremi, ciddi bir biçimde bizlerde yaşadık.Demekki bu işin küçüğü, büyüğü yok.Bizler gerekli tedbirleri almak zorundayız.İhmal etmemeliyiz, gerekli uyarıları yapmalıyız.”diyerek gündemin ilk ve önemli maddesi olan açıklamayı yaptı.

Gündemin 2. maddesi ise;2021-2022-2023 Mali yılı çoklu bütçe tasarısı oy birliği ile mecliste kabul edildi.Özacar bütçenin ciddi bir biçimde dengeli ve sağlıklı gittiğini belirtti.Özacar;”Geçtiğimiz yıl var olan bütçeyi yaşanan tüm koşullar, dolayısıyla artırmayıp, sabit tutup aynı 70 milyon da turup daha gerçekçi bir programa yöneldik.Olmayacak rakkamlar değil,gerçekleşebilecek rakkamlar ve hizmetler açısından o konuda içimiz rahat.”dedi ve ekledi “en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de alacaklarımız konusunda hala sembolik olarak ödemenin dışında 15 aydır ödemenin yapılmadığı GESTAŞ ‘tan yaklaşık 16 aya girdik ve doğru düzgün bir ödeme alamadık.”diyerek sıkıntılarını dile getirdi.

Gündemin 3.maddesi; Plan Bütçe Komisyonuna ait zabıta ceza ve yönetmeliklerin mecliste oy birliği ile kabul edilmesiydi.

Gündemin 4.maddesi ise yine Plan ve Bütçe Komisyonuna ait mezbaha ve tarifeler oy birliği ile kabul edilmesiydi.

Gündemin 5.maddesi içkili yerler Özay Kınasakal’ın Gelibolu Belediye meclisine sunduğu dilekçe üzerine Gallipoli Konukevi’nin içkili yerler alanına girmesi konusunda meclisinde onayından geçerek, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6.maddesi Gelibolu Belediyesinin 1 adet çöp kamyonu ve 1 adet kontrol aracı olmak üzere 2 adet çöp kamyonu talebi meclisinde onayından geçerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. ve son maddesi olan Piri Reis Altın Gerdanlık Projesinde adı geçen rıhtım yapımı talebin meclis tarafından onaylanması ve oy birliği ile kabul edilmesi oldu.

Bir sonraki meclis toplantısı 4 Aralık Cuma günü saat 15:00’te yapılması ön görüldü.

Haber : Seda LİMAN ZENGİN