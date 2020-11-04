Nalbant’tan Yeni yasak ve kısıtlama bilgilendirmesi

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant esnaf vatandaşlara 4 Kasım 2020 tarihinde alınan yeni yasak ve kısıtlamalar ile ilgili bilgilendirmede bulundu.Nalbant; “Koronavirüs tedbirleri kapsamında Icisleri Bakanliginin yayimlamis oldugu genelgeyle Evlere paket servis ve gelal seklindeki uygulamalar haric olmak üzere

– lokanta,restoran,pastane, kafe, kafeterya gibi yemeicme yerleri(ickili/ickisiz ayrimi olmaksizin),

– Kahvehane,kiraathane ve cay ocaklari,Berber,kuaför,güzellik merkezi gibi isyerleri,Nikah/Dügün salonlari,Hali sahalar ve spor salonlari, internet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri,bilardo salonlari ve lunaparklar, Tiyatro,sinema ve konser salonlari, Yüzme havuzu,hamam,kaplica, sauna vb.yerler

04.11.2020 tarihinden itibaren en gec saat 22.00 de kapatılmasına karar verilmiştir.”uyarılarında bulundu.Haber: Ali GEZER