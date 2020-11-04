Güneyli Köyü’nün Halı Sahasında Sona Yaklaşıldı

Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Güneyli Köyü’ndeki halı sahanın bitmiş halini yerinde inceledi.Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü “Köylerde yaşayan gençlerimizi spora yöneltmek, onların beden ve zihin olarak gelişimine katkı sağlamak ve boş zamanlarını sporla değerlendirmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında yapıma başlanan Güneyli Köyümüzün Halısahamızda sona gelindi.Kaymakamımız Sn. Hakan Kılınçkaya ve Muhtarımız Cahit Kayisoglu ile sahamızda incelemede bulunarak gençlerimizin sevincine ortak olduk.”sözlerini ifade etti.

Haber:Caner AKŞİT